Yol Durumu
  1. Lukas Podolski’den anlamlı paylaşım

'a transfer oldu

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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 15:57
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