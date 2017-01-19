Beşiktaş, Kerim Frei'yi 2,7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Birmingham'a sattı..Ayrıntılar geliyor...
Kerim Frei Birmingham'a transfer oldu
Etiketler: Kerim Frei , Birmingham , Beşiktaş
Beşiktaş, Kerim Frei'yi 2,7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Birmingham'a sattı..Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.