Karşıyaka evinde Khimik’i devirdi

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka evinde Khimik Yuzhny'yi 77-70 yenerek 13. maçında 8. galibiyetini aldı. Karşıyaka'da 17 sayı ve 5 ribaund ile oynayan DeJuan Summers en etkili isim oldu. FIBA Avrupa Kupası'nda ise Gaziantep evinde Mureş'i 100-79, Demir İnşaat ise Prievizda'yı 111-77 mağlup etti.