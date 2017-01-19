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Karşıyaka evinde Khimik’i devirdi

İzmir ekibi, Khimik önünde zorlanmasına rağmen 8. galibiyetini aldı

Karşıyaka evinde Khimik’i devirdi
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka evinde Khimik Yuzhny'yi 77-70 yenerek 13. maçında 8. galibiyetini aldı. Karşıyaka'da 17 sayı ve 5 ribaund ile oynayan DeJuan Summers en etkili isim oldu. FIBA Avrupa Kupası'nda ise Gaziantep evinde Mureş'i 100-79, Demir İnşaat ise Prievizda'yı 111-77 mağlup etti.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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