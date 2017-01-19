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Güneş’ten Atiba’ya uyarı

Güneş’ten Atiba’ya uyarı
Beşiktaş Teknik Direktörü sarı kartta ceza sınırında bulunan Atiba'yı özel olarak uyardı. Tecrübeli hocanın, "Çok önemli maçlar oynayacağız. Bu süreçte kart görmemeye dikkat et" dedi.

BEŞİKTAŞ YEDEK AĞIRLIKLI
Beşiktaş bugün saat 18.00'de kupada Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Şenol Güneş'in Mitrovic, Veli Kavlak, Aras Özbiliz, Atınç, Veli Kavlak, Kerim gibi isimleri bugün oynatması bekleniyor.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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