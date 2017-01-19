Güneş’ten Atiba’ya uyarı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sarı kartta ceza sınırında bulunan Atiba'yı özel olarak uyardı. Tecrübeli hocanın, "Çok önemli maçlar oynayacağız. Bu süreçte kart görmemeye dikkat et" dedi.
BEŞİKTAŞ YEDEK AĞIRLIKLI Beşiktaş bugün saat 18.00'de kupada Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. ŞenolGüneş'in Mitrovic, Veli Kavlak,Aras Özbiliz, Atınç, VeliKavlak, Kerim gibi isimleri bugün oynatması bekleniyor.
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