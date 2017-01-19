Fener yine kırmızıda durdu

FENERBAHÇE 10 KİŞİ İYİ DİRENDİ
81. dakikada şık çalımlara ilerleyen Milinkovic'in pasında sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 83. dakikada sol kanattan Aydın Karabulut'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriq, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
1.73'LÜK KARAVAEV KAFAYLA ATTI
Ara transferde Fenerbahçe'nin tek hamlesi olan Karavaev, Sarı-Lacivertli formayla ilk resmi golünü dün attı. Ukraynalı futbolcu, 1.73'lük boyuna rağmen kafayla çok şık bir golüyle ağları sarstı. Takımının en etkili ismi olan Karavaev, sergilediği başarılı futbolla taraftarların da büyük beğenisini kazandı.
YİĞİTHAN: MAÇI HİÇ BIRAKMADIK
Fenerbahçe'nin savunmadaki genç yeteneklerinden Yiğithan Güler, turu garantilemelerine karşı maçı çok ciddiye aldıklarını ve iyi mücadrele ettiklerini söyledi. İlk karşılaşmaya benzer bir maç oynadıklarını söyleyen Yiğithan, "Gördüğümüz erken kırmızı karta rağmen iyi mücadele ettik. Kazanmaya yakındık ama olmadı" dedi.
YİNE İSMAİL YİNE KIRMIZI
Kadıköy'deki Gençlerbirliği maçının 11. dakikasında oyundan atılan tecrübeli futbolcu dün de 26. dakikada kırmızı gördü...
Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Köybaşı futbolundan çok kırmızı kartlarıyla gündeme oturuyor... Kadıköy'de oynanan Gençlerbirliği maçının 11. dakikasında oyundan atılan milli futbolcu dün de 26. dakikada penaltıya sebebiyet verdi ve takımını 10 kişi bıraktı. İsmail hafta sonu Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
DEFANS HATTI 19 YAŞINDA!
Sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Fenerbahçe, İsmail'in atılmasından sonra defans hattını Savaş, Ozan Tufan, Yiğithan ve Kadir Kaan'dan oluşturdu. Yaş ortalaması sadece 19 olan defans 4'lüsü, oldukça başarılı bir performans sergiledi.
HEYECANI YENMEYE BAŞLADIM
Yayıncı kuruluş A2'ye konuşan Savaş Polat, "Heyecanımı yenmeye başladım. Şener abi yardımcı oluyor" dedi.
Fenerbahçe'nin genç yıldızlarından Savaş Polat maçın ardından yayıncı kuruluş A2'ye röportaj verdi. Genç futbolcu, "Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. 10 kişiyle iyi mücadele ettik, bunun için de mutluyuz. Heyecanımı yenmeye başladım. Şener abi de bana destek oluyor" diye konuştu.
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