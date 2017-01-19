F.Bahçe&G.Saray’a dişli rakipler

Euroleague'de yer alan temsilcilerimizden Fenerbahçe saat 20.30'da Yunan takımı Panathinaikos'u konuk edecek. Fenerbahçe 10 galibiyetle 6. sırada bulunurken Panathinaikos da yine 10 galibiyetle 5. sırada
CİMBOM' MİLANO ÖNÜNDE
Bu kupadaki bir başka temsilcimiz Galatasarayise saat 22.15'te deplasmanda İtalyantakımı EA7 Milano'ya konuk olacak. Sarı-Kırmızılılar Euroleague'de 5 galibiyetle15. sırada yer alıyor. Milano ise 4 galibiyetle16. ve son sırada bulunuyor.
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