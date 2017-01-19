Yol Durumu
  1. Denizlispor Ali Hocayla ışıl ışıl
  2. Karşıyaka evinde Khimik’i devirdi

F.Bahçe&G.Saray’a dişli rakipler

F.Bahçe&G.Saray’a dişli rakipler
Euroleague'de yer alan temsilcilerimizden Fenerbahçe saat 20.30'da Yunan takımı Panathinaikos'u konuk edecek. 10 galibiyetle 6. sırada bulunurken Panathinaikos da yine 10 galibiyetle 5. sırada

CİMBOM' MİLANO ÖNÜNDE
Bu kupadaki bir başka temsilcimiz Galatasaray ise saat 22.15'te deplasmanda İtalyan takımı EA7 Milano'ya konuk olacak. Sarı- Kırmızılılar Euroleague'de 5 galibiyetle 15. sırada yer alıyor. Milano ise 4 galibiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.
Etiketler: ,
  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar