Ayrıl da gel Graystorm

2016 yılı Gazi Koşusu birincisi Graystorm,bugün G2 Al Fahidi Fort Koşusu'ndaçok önemli bir sınav verecek.Saatler 19.50'yi gösterdiğinde kalplerGraystorm için atacak. 27 Aralık'tan buyana hazırlıklarını sürdüren Ahmet Güzelocak'ınbaşarılı safkanı, jokeyi AhmetÇelik ile start alacak. Türkiye saati ile19.50'de başlayacak çim pistteki 1400metre mesafeli koşunun birincilik ikramiyesi150 bin dolar, toplam ikramiyesi ise 250bin dolar olarak belirlendi.
MÜŞTEREK BAHİS Graystorm'un start alacağı Al FahidiFort Koşusu dahil olmaküzere, Meydan Hipodromu'ndakigünün bütün koşularıTJK TV ve TAY TV'den canlıolarak yayınlanacak. Yarışseverlerbu koşulara müşterek bahisoynayabilecek.
8 SAFKANKAYIT YAPTIRDI
Bu yıl 15.si koşulacak olan koşuda Gazi Koşusu galibi şampiyonumuz Graystorm ile birlikte 8 safkan kayıt yaptırmış durumda. Yarışın büyük bir çekişme içinde geçmesi bekleniyor.
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