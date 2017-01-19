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Ayrıl da gel

2016 Gazi Koşusu birincisi , 'nda bugün önemli bir sınav verecek. Zorlu yarış saat 19.50’de başlayacak.

Ayrıl da gel Graystorm
2016 yılı Gazi Koşusu birincisi Graystorm, bugün G2 Al Fahidi Fort Koşusu'nda çok önemli bir sınav verecek. Saatler 19.50'yi gösterdiğinde kalpler için atacak. 27 Aralık'tan bu yana hazırlıklarını sürdüren Ahmet Güzelocak'ın başarılı safkanı, jokeyi Ahmet Çelik ile start alacak. Türkiye saati ile 19.50'de başlayacak çim pistteki 1400 metre mesafeli koşunun birincilik ikramiyesi 150 bin dolar, toplam ikramiyesi ise 250 bin dolar olarak belirlendi.

MÜŞTEREK BAHİS
Graystorm'un start alacağı Al Fahidi Fort Koşusu dahil olmak üzere, Meydan Hipodromu'ndaki günün bütün koşuları TJK TV ve TAY TV'den canlı olarak yayınlanacak. Yarışseverler bu koşulara müşterek bahis oynayabilecek.

8 SAFKAN KAYIT YAPTIRDI
Bu yıl 15.si koşulacak olan koşuda Gazi Koşusu galibi şampiyonumuz Graystorm ile birlikte 8 safkan kayıt yaptırmış durumda. Yarışın büyük bir çekişme içinde geçmesi bekleniyor.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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