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  1. İki takım da ciddiye aldı
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Alınan karar çok tuhaf

, Ekici için “Trabzon’un kararını tuhaf buluyorum. Belki de arkasında başka bir durum var” dedi

Alınan karar çok tuhaf
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gençlerbirliği maçının ardınrdan çarpıcı açıklamalar yaptı. Hollandalı hoca, Mehmet Ekici için, "Onu buraya getirmek istediğimizi yönetime ilettik. 4 ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncu için Trabzonspor'un verdiği kararı tuaf buluyorum. Belki de arkasında başka bir durum vardır. Bilemiyorum" diye konuştu.

SARI VERİLDİĞİNİ ÇOK GÖRDÜK!
Öte yandan Advocaat, İsmail'in kırmızı kartının ardından adeta çılgına döndü. Hakeme yoğun itirazlarının ardından sinirden saha içine giren Hollandalı hoca, "Penaltı verilebilecek pozisyon, ama iki cezayı birleştirdi. Biz ligde sarı verildiğini çok gördük" ifadesini kulllandı.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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