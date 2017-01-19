Ahmet Çalık taraftarın gözüne girdi

Elazığspor deplasmanında cıkan milli futbolcu, gosterdiği performansla bir anda ruzgarın yonunu değiştirmeyi başardı. Takım arkadaşlarını cok iyi tanımamasına rağmen hemen uyum sağladığı gozlenen Ahmet Çalık ikili mücadelelerdeki başarısı ve agresif futboluyla taraftarlardan tam not aldı.