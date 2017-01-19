Yol Durumu
  1. Trabzonspor da olmadı rota Katar
  2. Süper Lig’e çıkmanın bazı koşulları var

taraftarın gözüne girdi

Transfer sürecinde eleştirilen milli futbolcu, Elazığ maçındaki futboluyla rüzgarın yönünü değiştirmeyi başardı...

Ahmet Çalık taraftarın gözüne girdi
Elazığspor deplasmanında cıkan milli futbolcu, gosterdiği performansla bir anda ruzgarın yonunu değiştirmeyi başardı. Takım arkadaşlarını cok iyi tanımamasına rağmen hemen uyum sağladığı gozlenen Ahmet Çalık ikili mücadelelerdeki başarısı ve agresif futboluyla taraftarlardan tam not aldı.
Etiketler:
  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar