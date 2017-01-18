Yıldırım Demirören UEFA zirvesinde

UEFA'nın her yıl üye ülke federasyonları ile yaptığı TEP (Top Executive Programme) toplantısı İsviçre'nin Lozan kentinde başladı. Toplantıya TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili Servet Yardımcı da katıldı.



FUTBOL MASAYA YATIRILDI

Toplantıda Avrupa futbolunun idari yapısı, kulüp ve milli takım müsabakaları ile ilgili konular ile futboldaki son gelişmeler değerlendirildi.