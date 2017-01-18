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zirvesinde

TFF Başkanı ’nın yaptığı zirveye katıldı

Yıldırım Demirören UEFA zirvesinde
UEFA'nın her yıl üye ülke federasyonları ile yaptığı TEP (Top Executive Programme) toplantısı İsviçre'nin Lozan kentinde başladı. Toplantıya TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili Servet Yardımcı da katıldı.

FUTBOL MASAYA YATIRILDI
Toplantıda Avrupa futbolunun idari yapısı, kulüp ve milli takım müsabakaları ile ilgili konular ile futboldaki son gelişmeler değerlendirildi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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