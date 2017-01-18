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kendini ateşe attı

, 'la 0-0 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu.

Trabzonspor kendini ateşe attı

Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta maçında , deplasmanda 'la karşılaştı.

Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla son maçlar öncesinde Trabzonspor 6 puana, Gümüşhanespor ise 8 puana yükseldi. Trabzonspor gruptaki son maçını kazansa bile Gümüşhanespor'a gruptan çıkmak için alacağı 1 puan yeterli olacak.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 14:02
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