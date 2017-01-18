Trabzonspor kendini ateşe attı

Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Gümüşhanespor'la karşılaştı.

Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla son maçlar öncesinde Trabzonspor 6 puana, Gümüşhanespor ise 8 puana yükseldi. Trabzonspor gruptaki son maçını kazansa bile Gümüşhanespor'a gruptan çıkmak için alacağı 1 puan yeterli olacak.