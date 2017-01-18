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Trabzon krallar gibi karşılandı

Kupa maçı için Gümüşhane’ye giden ’u kentte taraftarı büyük coşkuyla karşıladı ve moral verdi

Trabzon krallar gibi karşılandı
Trabzonspor mactan bir gun once gittiği Gumuşhane'de coşkulu bir şekilde karşılandı. Teknik Direktor Ersun Yanal son yapılan antrenman sonrası milli takım kampında bulunan Akakpo ile sakatlığı bulunan Bero, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin yanı sıra Onur, Abdülkadir ve Durica'yı kadroya almadı. , icin hayati onem taşıyan macta onemli bir taraftar desteği alacak. Bordo- Mavililer kupada iddiasını devam etirmek icin Gumuşhane'yi mutlak surette yenmek zorunda.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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