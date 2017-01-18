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Timsah, Stancu’yu transfer etti

Timsah, Stancu’yu transfer etti
Bursaspor G.Birliği'nden Rumen oyuncu Stancu'yu kadrosuna kattı. 2.Başkan Ali Ademoğlu, "Stancu'yu 2,5 yıllığına kadromuza kattık. G.Birliği ile 750 bin Euro bonservis ücretinde anlaşma sağladık" dedi.

AKHİSAR MAÇINDA TRİBÜNDE
29 yaşındaki Rumen yıldızın Akhisar Belediye maçını tribünden izleyeceği Bursaspor'un ilk lig maçında kadroya alınacağı öğrenildi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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