Talısca&Cenk sırtladı

Kartal Talisca ve CenkTosun ile coşuyor... Beşiktaşligin 17 haftasında 30 golatarken bunların 16'sını CenkTosun ile Talisca kaydetti. Buiki oyuncu, Beşiktaş'ın attığıgollerin yüzde 53,3'üne imza attı.Cenk Tosun bu sezon rakip fileleri11 kez havalandırarak Beşiktaş'takien golcü döneminiyaşarken, Talisca da 7 karşılaşmada5 golle kısa sürede etkilibir performans sergiledi.
HÜCUM ZENGİNLİĞİ Talisca'nın takıma katılmasıyla bu ikilinin son maçlarda hücumdaki katkısı da artmaya başladı. Beşiktaş, son 4 lig maçında 6 gol atarken, bunların 5'ini Cenk ile Talisca attı. Cenk bu 4 karşılaşmada 4 gol kaydederken, Talisca ise bir kez rakip fileleri havalandırdı. Bu süreçte Beşiktaş'ın diğer golünü Vincent Abouba- kar buldu.
BU HAFTA ZİRVEYİELE GEÇİRECEĞİZ Kartal' ın Sırp yıldızı Tosic bu hafta zirveyi ele geçireceklerini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Başakşehir Fenerbahçe önünde puan kaybeder, biz de Alanyaspor'u yeneriz" dedi.
HER MAÇ BİR FİNAL
Liderliği hak ettiklerini ifade eden Tosic, "Bu hafta liderlik el değiştirir. Bundan sonra her maç bizim için final" diye konuştu.
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