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Talısca&Cenk sırtladı

ligde geçen 17 hafta içinde 30 gol kaydederken bunların 11’ini , 5’ini de Talisca attı. Brezilyalı futbolcunun takıma katılmasıyla Siyah-Beyazlı ekibin hücum gücü de arttı

Talısca&Cenk sırtladı
Kartal Talisca ve Cenk Tosun ile coşuyor... Beşiktaş ligin 17 haftasında 30 gol atarken bunların 16'sını Cenk Tosun ile Talisca kaydetti. Bu iki oyuncu, Beşiktaş'ın attığı gollerin yüzde 53,3'üne imza attı. Cenk Tosun bu sezon rakip fileleri 11 kez havalandırarak Beşiktaş'taki en golcü dönemini yaşarken, Talisca da 7 karşılaşmada 5 golle kısa sürede etkili bir performans sergiledi.

HÜCUM ZENGİNLİĞİ
Talisca'nın takıma katılmasıyla bu ikilinin son maçlarda hücumdaki katkısı da artmaya başladı. Beşiktaş, son 4 lig maçında 6 gol atarken, bunların 5'ini Cenk ile Talisca attı. Cenk bu 4 karşılaşmada 4 gol kaydederken, Talisca ise bir kez rakip fileleri havalandırdı. Bu süreçte 'ın diğer golünü Vincent Abouba- kar buldu.

BU HAFTA ZİRVEYİ ELE GEÇİRECEĞİZ
Kartal' ın Sırp yıldızı Tosic bu hafta zirveyi ele geçireceklerini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Başakşehir Fenerbahçe önünde puan kaybeder, biz de Alanyaspor'u yeneriz" dedi.

HER MAÇ BİR FİNAL
Liderliği hak ettiklerini ifade eden Tosic, "Bu hafta liderlik el değiştirir. Bundan sonra her maç bizim için final" diye konuştu.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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