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Onazi ve Okay için seferberlik

Onazi ve Okay için seferberlik
Trabzonsporlu Onazi ve Okay gribal enfeksiyona yakalandı. Hemen tedavilerine başlanan oyuncuların Ziraat Türkiye Kupası'nda çok kritik Gümüşhanespor maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Bu iki futbolcunun maçta görev yapıp yamyayacağı bugünkü son kontrollerin ardından belli olacak.
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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