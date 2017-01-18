Ömer Şişmanoğlu takımla çalıştı

Beşiktaş kupada Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-Beyazlı takımda sakatlığı geçen Ömer Şişmanoğlu takımla birlikte çalışmalara başladı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Osmanlı maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak bitirdi.