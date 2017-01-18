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takımla çalıştı

Ömer Şişmanoğlu takımla çalıştı
Beşiktaş kupada Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-Beyazlı takımda sakatlığı geçen Ömer Şişmanoğlu takımla birlikte çalışmalara başladı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Osmanlı maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak bitirdi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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