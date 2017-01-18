Nerede olduğunuzun farkına varın

Fenerbahçe Teknik DirektörüDick Advocaatdün Sarı-Lacivertli futbolcularlayarım saat süren bir toplantıyaptı ve sert mesajlar verdi. Çokiyi bir grafik yakaladıklarını ancakbunun sonucunda rehavet yanlışınakapıldıklarını söyleyen Hollandalıteknik adam, "İyi oynadık, iyi sonuçlaraldık ve çok iyi çalıştık.Ama ne kadar iyi çalışırsak çalışalımkafa olarak maça hazırdeğilsen ve motive olmamışsankötü oynarsın. Sonrasında daçabalar durursun. Nerde oynadığınızınhangi takımın formasınıgiydiğinizin ve nasıl bir ligdeoynadığınızın farkına varın. Bulig rehaveti affetmez. Formanızınhakkını vermek ve ve maçtaher şeyinizi ortaya koyak zorundasınız"dedi.
BİZ DERBİ MAÇLARI NİÇİN KAZANDIK! Biz derbi maçları basit puanlarkaybetmek için kazanmadık"ifadesini kullanan Advocaat, şöyledevam etti: "Lig, kupa ve UEFAmaçlarımız var. Seri galibiyetlerbizi yeniden zirveye yaklaştırabilir.Ama öncelikle kendimizidüzeltmemiz ve rehatevi hayatımızdançıkartmalıyız. Yas tutmayabile vaktimiz yok."
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