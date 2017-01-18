Nerede olduğunuzun farkına varın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat dün Sarı-Lacivertli futbolcularla yarım saat süren bir toplantı yaptı ve sert mesajlar verdi. Çok iyi bir grafik yakaladıklarını ancak bunun sonucunda rehavet yanlışına kapıldıklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "İyi oynadık, iyi sonuçlar aldık ve çok iyi çalıştık. Ama ne kadar iyi çalışırsak çalışalım kafa olarak maça hazır değilsen ve motive olmamışsan kötü oynarsın. Sonrasında da çabalar durursun. Nerde oynadığınızın hangi takımın formasını giydiğinizin ve nasıl bir ligde oynadığınızın farkına varın. Bu lig rehaveti affetmez. Formanızın hakkını vermek ve ve maçta her şeyinizi ortaya koyak zorundasınız" dedi.



BİZ DERBİ MAÇLARI NİÇİN KAZANDIK!

Biz derbi maçları basit puanlar kaybetmek için kazanmadık" ifadesini kullanan Advocaat, şöyle devam etti: "Lig, kupa ve UEFA maçlarımız var. Seri galibiyetler bizi yeniden zirveye yaklaştırabilir. Ama öncelikle kendimizi düzeltmemiz ve rehatevi hayatımızdan çıkartmalıyız. Yas tutmaya bile vaktimiz yok."