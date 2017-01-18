Mitrovic kupayla başlıyor

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Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Matej Mitrovic'in Darıca Gençlerbirliği ile oynanacak maçta forma giyeceği öğrenildi.
YEDEK KADRO
Şenol Güneş bu karşılaşmada Aras Özbiliz, Atınç, Tolga ve Kerim Frei gibi isimlerle maça başlayacak.
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