Milano’da Sosa zirvesi

Kadıköy'de 2-2 berabere biten Adanaspor maçında orta alandaki sıkıntının çok açık bir şekilde gün yüzüne çıkmasının ardından 10 numara transferi için çalışmalara hız veren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler uzun süredir gündeminde yer alan fakat şu ana kadar ikna etmeyi başaramadığı Jose Sosa için İtalya'ya çıkarma yaptı. Yöneticiler dün Milano'da önce Milan kulübünün yetkilileri ile yemekte bir araya geldi. İtalyan yöneticilerin, takımda fazla forma şansı bulamayan Arjantinli yıldızı Fenerbahçe'ye kiralamayı kabul ettiği, sadece satın alma opsiyonu konusunda sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler bu görüşmenin ardından Jose Sosa ve menajeri ile kritik bir zirve gerçekleştirdi.



SON KEZ EŞİYLE BİR GÖRÜŞME YAPACAK

Sezon başında sürpriz bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılan Sosa'nın dünkü görüşmede Fenerbahçe'nin yaptığı 6 ay için 2.5 milyon Euro'luk teklife sıcak baktığı öğrenildi. Arjantinli futbolcunun eşiyle yapacağı görüşmenin ardından kesin yanıtını iletmesi bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın da transfer için bizzat devrede olduğu ve Sosa ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi, İtalyanlarla bir kez daha masaya oturacak.

