Yol Durumu
  1. Emenike’ye sürpriz talip
  2. Racing Club kiralamaya çok soğuk!

’da zirvesi

Fenerbahçe yönetimi, listedeki iki yabancı 10 numaradan biri olan ve menajeri ile ’da yemekte bir araya geldi... Tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği öğrenildi...

Milano’da Sosa zirvesi

Kadıköy'de 2-2 berabere biten Adanaspor maçında orta alandaki sıkıntının çok açık bir şekilde gün yüzüne çıkmasının ardından 10 numara i için çalışmalara hız veren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler uzun süredir gündeminde yer alan fakat şu ana kadar ikna etmeyi başaramadığı Jose Sosa için İtalya'ya çıkarma yaptı. Yöneticiler dün Milano'da önce Milan kulübünün yetkilileri ile yemekte bir araya geldi. İtalyan yöneticilerin, takımda fazla forma şansı bulamayan Arjantinli yıldızı Fenerbahçe'ye kiralamayı kabul ettiği, sadece satın alma opsiyonu konusunda sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler bu görüşmenin ardından Jose Sosa ve menajeri ile kritik bir zirve gerçekleştirdi.

SON KEZ EŞİYLE BİR GÖRÜŞME YAPACAK
Sezon başında sürpriz bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılan Sosa'nın dünkü görüşmede Fenerbahçe'nin yaptığı 6 ay için 2.5 milyon Euro'luk teklife sıcak baktığı öğrenildi. Arjantinli futbolcunun eşiyle yapacağı görüşmenin ardından kesin yanıtını iletmesi bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın da transfer için bizzat devrede olduğu ve Sosa ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi, İtalyanlarla bir kez daha masaya oturacak.
Etiketler: , ,
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar