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Lucas Podolski için Kobe’den 5 milyon Euro

Sürpriz bir şekilde Alman yıldıza talip olan Vissel Kobe, bonservis için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Japon kulübünün ’ye ise yıllık 8 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor

Lucas Podolski için Kobe’den 5 milyon Euro
Çin kulüplerine transferi gerçekleşmeyen Lukas Podolski konusunda birkez daha flaş gelişmeler yaşanıyor... Alman basınının önde gelen yayın organlarından Bild gazetesi, önceki gün yıldız futbolcunun Japonya'ya transfer olacağını flaş haber olarak duyurmuştu. Podolski'yi kadrosuna katmak isteyen kulüp olan Vissel Kobe'nin Galatasaray'a resmi teklifini yaptığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Japon kulübü 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Vissel Kobe'nin Poldi'ye ise yıllık 8 milyon Euro önerdiği belirlendi. Çin kulüplerinden 7.5 milyon Euro'luk teklif alan Galatasaray yönetiminin Vissel Kobe'den fiyatı artırmasını istediği öğrenildi. Transferin 2-3 gün içinde netlik kazanması bekleniyor.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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