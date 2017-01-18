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İtalyanlar ‘Kaddouri’ dedi

İtalyanlar ‘Kaddouri’ dedi
Transfer calışmaları kapsamında sezon başında da ismi gundeme gelen ancak transferi gercekleşmeyen Omar El Kaddouri ile yeniden goruşmeye başladı. İtalyan basınında yer alan iddiaya gore bordo-mavililerin, sezon sonunda Napoli ile sozleşmesi sona erecek olan oyuncuyu uygun bir bedel ile transfer etmeyi hedefliyor.
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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