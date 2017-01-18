İtalyanlar ‘Kaddouri’ dedi

Transfer calışmaları kapsamında sezon başında da ismi gundeme gelen ancak transferi gercekleşmeyen Omar El Kaddouri ile yeniden goruşmeye başladı. İtalyan basınında yer alan iddiaya gore bordo-mavililerin, sezon sonunda Napoli ile sozleşmesi sona erecek olan oyuncuyu uygun bir bedel ile transfer etmeyi hedefliyor.