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Gençler ve Fener yenişemedi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçında , Ankara'da 'ne konuk oldu. Mücadele 2-2 eşitlikle sonlandı.

Gençler ve Fener yenişemedi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçında , Ankara'da 'ne konuk oldu. Mücadele 2-2 eşitlikle sonlandı. Goller 24. dakikada Karavaev, 29'da Serdar Gürler(p), 43. dakikada Caner Koca ve 83'te Vedat Muriqi'den geldi. Ayrıca Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı 26. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 13'e yükseltti ve grubu lider bitirdi. Fenerbahçe ise 8 puanla 2. sırada kaldı ve gruptan çıkmayı başardı.

FENER YENİ TRANSFERİ İLE ÖNE GEÇTİ
24.dakikada sol kanatta kısa pasla topla buluşan Miroslav Stoch ceza sahası çizgisi üzerinde hareketlendi ve son çizgiye inmeden ortasını ön direğe doğru gönderdi. Altıpas alanı içerisinde gelen topa yükselen Oleksandr Karavayev kafa vuruşunu yaptı ve topu sağ üst köşeden filelerle buluşturdu.

İSMAİL ATILDI!
26. dakikada savunma arasına atılan pasa hareketlenen Aydın Karabulut ceza sahası içinde topla buluştu ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aydın Karabulut topa vurmak isterken rakibi İsmail Köybaşı'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi ve İsmail Köybaşı'yı kırmızı kart ile oyundan ihraç etti

GENÇLER PENALTI İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI
29 dakikada Serdar Gürler yerden vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu.

KANARYA TEKRAR ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 43. dakikasında Fenerbahçe, genç Caner Koca ile tekrar öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Miroslav Stoch ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Kaleci Johannes Hopf'un müdahalesinden sonra topu altıpas sol çaprazında önünde bulan Caner Koca sağ ayağının dışı ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak filelerle buluştu.

GENÇLER MURİQİ İLE SKORU EŞİTLEDİ
83. dakikada Gençlerbirliği, Vedat Muriqi ile bir kez daha beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Aydın Karabulut'un pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Vedat Muriqi kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruş ile topu filelere gönderdi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 19:43
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