Emenike’ye sürpriz talip

Teknik direktör Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılmasına rağmen şu ana kadar Fenerbahçe'den ayrılmayan Emmanuel Emenike'ye sürpriz bir talip çıktı.



BU KEZ NE DİYECEK?

Çek basını, ülke futbolunun en köklü kulüplerinden Sparta Prag'ın Nijeryalı yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını yazdı. Daha önce Rusya'dan gelen teklifi reddeden Emenike'nin bu kez vereceği yanıt merakla bekleniyor.