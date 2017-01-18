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’ye sürpriz talip

Çek basını, Sparta Prag’ın Nijeryalı yıldızı kiralamak için Fenerbahçe’ye teklif yaptığını yazdı. Tüm gözler ’nin vereceği karara çevrildi

Emenike’ye sürpriz talip
Teknik direktör Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılmasına rağmen şu ana kadar Fenerbahçe'den ayrılmayan Emmanuel Emenike'ye sürpriz bir talip çıktı.

BU KEZ NE DİYECEK?
Çek basını, ülke futbolunun en köklü kulüplerinden Sparta Prag'ın Nijeryalı yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını yazdı. Daha önce Rusya'dan gelen teklifi reddeden Emenike'nin bu kez vereceği yanıt merakla bekleniyor.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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