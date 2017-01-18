Emenike’ye sürpriz talip

Teknik direktör DickAdvocaat tarafından kadrodışı bırakılmasına rağmenşu ana kadar Fenerbahçe'denayrılmayanEmmanuelEmenike'ye sürprizbir talip çıktı.
BU KEZ NE DİYECEK? Çek basını, ülke futbolunun en köklü kulüplerinden Sparta Prag'ın Nijeryalı yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını yazdı. Daha önce Rusya'dan gelen teklifi reddeden Emenike'nin bu kez vereceği yanıt merakla bekleniyor.
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