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Andriy Bliznichenko K.Karabük’te

Karabükspor, Dnipro takımından Andriy Bliznichenko’yu transfer etti

Andriy Bliznichenko K.Karabük’te
K.Karabükspor Ukrayna'nın Dnipro takımından kanat oyuncusu Andriy Bliznichenko'yu transfer etti. Bliznichenko, kendisini 2,5 yıllığına Karabüklü yapan sözleşmeye imza attı.

KADROMUZ ÇOK GÜÇLENDİ
Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Bliznichenko ile kadrolarının çok güçlendiğini söyledi.
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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