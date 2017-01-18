Andriy Bliznichenko K.Karabük’te

K.Karabükspor Ukrayna'nın Dnipro takımından kanat oyuncusu Andriy Bliznichenko'yu transfer etti. Bliznichenko, kendisini 2,5 yıllığına Karabüklü yapan sözleşmeye imza attı.



KADROMUZ ÇOK GÜÇLENDİ

Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Bliznichenko ile kadrolarının çok güçlendiğini söyledi.