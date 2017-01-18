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4 koldan operasyon

Rodallega’da sona gelindi. Konate fiyat indirdi.. Chedjou ve Ganso’da da ilerleme kaydedildi

4 koldan operasyon
Trabzonspor yonetim kurulu, transfer calışmalarında son aşamaya geldi. Bordo-Mavililer Rodallega'daki sorunları buyuk oranda cozerken, Konate, Chedjou, Ganso ile de yaptığı goruşmelerde onemli aşama kaydetti. yonetim kurulu, uzun zamandır devam eden transfer calışmalarına bu hafta icerisinde son noktayı koymakta kararlı. Bordo-mavililer daha once kulubuyle anlaşmaya vardığı Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega'nın menajeriyle yaptığı goruşmelerde el sıkıştı. Aradaki kucuk sorunlar cozumu icin başkan Muharrem Usta'nın oyuncuyla bir goruşme yapacağı ve ardından imza attıracağı oğrenildi. Bu transferin 1-2 gun icinde sonuclanması bekleniyor.

KONATE FİYATINDA İNDİRİME GİTTİ
Bordo-mavililer forvet hattını guclendirmek icin goruşme halinde olduğu Moussa Konate ile de goruşmelerde onemli aşama kaydetti. Daha once bordo-mavili kulupten yılda 2 Milyon Euro isteyen Konate'nin bu rakamda indirim yaptığı ve "Kulübümle anlaşırsanız ben gelmeye hazırım" dediği oğrenildi. Chedjou ve Ganso ile de goruşmelerin devam ettiği bu futbolcularla olan goruşmelerin olumlu seyrettiği de gelen haberler arasında.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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