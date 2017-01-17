Zorlama tespit edilen Semih can sıktı

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Semih Kaya'nın Süper Lig'de oynanan Atiker Konyaspor maçının ardından yapılan tetkikleri sonrasında sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan Semih'in Karabük maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.