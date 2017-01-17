Trabzonspor, Galatasaray’ın Kamerunlu stoperi Chedjou’yu istedi. Cimbom teklife olumlu yanıt verdi. Yılda 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncuya 1.6 milyon Euro teklif edildi. Chedjou’nun kararı bekleniyor...
Trabzonspor yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda defans hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Uruguaylı stoper Martin Caceres'in transferinde istediği sonuçları elde edemeyen Bordo-Mavililer, Galatasaray ile yolları ayıracak olan Aurelien Chedjou ile ilgilenmeye başladı. Galatasaray yöneticilerinin de doğruladığı bu transfer görüşmeleri kapsamında Bordo-Mavili yöneticilerin, Sarı-Kırmızılı kulübe bonservis bedeli ödemesi beklenmiyor. Trabzonspor'un Kamerunlu oyuncu Chedjou'ya ise Galatasaray'da aldığı ücretten daha az bir rakam teklif ettiği ve tecrübeli oyuncunun bu seviyeye inmesi durumunda transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.
YILDA 2.2 MİLYON EURO KAZANIYOR... Galatasaray'da yılda 2.2milyon Euro kazanan Kamerunlufutbolcunun Bordo-Mavili yönetimdenbu parayı istediği öğrenildi.Trabzonspor'un Chedjou'ya yılda1 milyon 600 bin Euro civarı birteklif yaptığı öğrenilirken, oyuncununkesin kararını vermek için birkaçgün süre talep ettiği öğrenildi.Chedjou bu sezon Galatasaray'da15 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.