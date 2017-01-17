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Trabzon'da hedef

Trabzonspor, Galatasaray’ın Kamerunlu stoperi ’yu istedi. Cimbom teklife olumlu yanıt verdi. Yılda 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncuya 1.6 milyon Euro teklif edildi. Chedjou’nun kararı bekleniyor...

Trabzonda hedef Chedjou
Trabzonspor yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda defans hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Uruguaylı stoper Martin Caceres'in transferinde istediği sonuçları elde edemeyen Bordo-Mavililer, Galatasaray ile yolları ayıracak olan Aurelien Chedjou ile ilgilenmeye başladı. Galatasaray yöneticilerinin de doğruladığı bu transfer görüşmeleri kapsamında Bordo- Mavili yöneticilerin, Sarı-Kırmızılı kulübe bonservis bedeli ödemesi beklenmiyor. Trabzonspor'un Kamerunlu oyuncu Chedjou'ya ise Galatasaray'da aldığı ücretten daha az bir rakam teklif ettiği ve tecrübeli oyuncunun bu seviyeye inmesi durumunda transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.

YILDA 2.2 MİLYON EURO KAZANIYOR...
Galatasaray'da yılda 2.2 milyon Euro kazanan Kamerunlu futbolcunun Bordo-Mavili yönetimden bu parayı istediği öğrenildi. Trabzonspor'un Chedjou'ya yılda 1 milyon 600 bin Euro civarı bir teklif yaptığı öğrenilirken, oyuncunun kesin kararını vermek için birkaç gün süre talep ettiği öğrenildi. Chedjou bu sezon Galatasaray'da 15 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.

Yunus Emre SEL
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