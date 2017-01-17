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'dan 'a ceza

Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verildi.

PFDKdan Aziz Yıldırıma ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Yıldırım'ı, kulüp internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı cezalandırdığı bildirildi.

Açıklamada, Fenerbahçe Kulübüne de resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Disiplin Kurulunun ayrıca Bursaspor Kulübü yöneticisi Hakan Dinçtürk'e sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.
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  • 17 Ocak 2017, Salı 16:57
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rani g&#246;kt&#252;rkler gürani göktürkler

ceza vermek işleri olmuş başka ne yapar bu futbol federasyonu .başkanlığa gelende gitmek bilmiyor

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cevapla 17.01.2017 17:58
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