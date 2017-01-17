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Pereira’nın gerisinde

17 haftalık performansa bakıldığında halefinin greisinde kaldı. Vitor Pereira bu süreçte yüzde 71 galibiyet oranı yakalayıp 40 puan alırken, Hollandalı hoca yüzde 53’le 32 puanda kaldı

Pereira’nın gerisinde
Evinde aldığı Adanaspor yenilgisiyle şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan Fenerbahçe'de eleştiri okları bu kez teknik direktör Dick Advocaat'a yöneltilmiş durumda.

TEK ARTI GOL SAYISI
Özellikle ilk 11'de Aatif Chahechouhe'yi tercih etmesi nedeniyle tepki toplayan Hollandalı hoca, ilk 17 haftalık performansa bakıldığında halefi Vitor Pereira'nın gerisinde kalmış durumda. Fenerbahçe bu sezon 17 maçta 32 puanda kalırken, galibiyet yüzdesi de 53'te kaldı. Oysa ki Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon Vitor Pereira yönetiminde 40 puan toplarken, yüzde 71'lik galibiyet oranı elde edilmişti. Fenerbahçe, Portekizli hocayla ayrıca gol yemediği maç (8-6) ve ikili mücadele başarısında da (54-53) bu sezonu geride bıraktı. Advocaat'lı takımın tek artısı ise atılan gol oldu. Fenerbahçe geçen sezon 27 gol atarken, bu sezon ağları 36 kez sarstı.
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