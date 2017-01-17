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M.Topal’da hedef Bursaspor

Yıldız futbolcu Başakşehir ve Kayseri maçlarında kesin yok. Bursa’da oynaması da şüpheli...

M.Topal’da hedef Bursaspor
Adanaspor önünde iki puan bırakan Fenerbahçe'de alınan skor kadar Mehmet Topal'ın sakatlığı da canları sıktı... Arka adelesinde yırtık tespit edilen yıldız futbolcu Süper Lig'deki Başakşehir ve Kayseri maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek. Sağlık kurulu, yıldız futbolcuyu 19. haftadaki Bursa karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun mesai harcayacak.
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