Kartal çamurdan altın çıkardı

Kartal süper başladı... İkinci yarıya zorlu Osmanlıspor deplasmanında start veren Beşiktaş maçı 2-0 kazanarak altın değerinde 3 puanın sahibi oldu... 20. dakikada Siyah-Beyazlılar öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Anderson Talisca mükemmel bir vuruşla Karcemarskas'ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 49. dakikada Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasında çok iyi dönen Aminu istediği vuruşu yapamadı. 61. dakikada Quaresma ortaladı, Cenk penaltı noktası üzerinden çok yumuşak bir kafa vuruşu yaptı. Pozisyonun hemen ardından Quaresma'nın çaprazdan şutu auta gitti.



1 DAKİKADA 3 KURTARIŞ

66'da Aminu pasını verdi. Fabri ile karşı karşıya kalan Maher kötü bir kontrol yaptı. 80. dakikada inanılmaz pozisyonlar yaşandı. Osmanlı kalecisi Karcemarskas üst üste Talisca, Tolgay ve Kerim'in şutlarında gole izin vermedi. 87'de soldan gelen ortaya Webo dokunamayınca Osmanlı golden oldu. 88. dakikada Regatten'in şutunu Fabri mükemmel kurtardı. Uzatma dakikalarında Cenk skoru belirledi: 0-2.



TALİSCA'NIN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

Ligin ilk yarısında ağır bir sakatlık yaşayan Anderson Talisca lige muhteşem döndü!.. Tam 80 gün aradan sonra ilk lig maçına Osmanlıspor deplasmanında çıkan Brezilyalı yıldız 20. dakikada attığı mükemmel golle geceye damgasını vurdu.



HARİKA BİR FALSO

Sol ayağıyla müthiş falso verdiği topu uzak kale direğine gönderen Talisca ligin 2. yarısında Beşiktaş'ın en büyük silahı olacağını gösterdi. Sambacı'nın bir şutunu da Karcemarskas çok iyi kurtardı.



Q7'DEN ŞENOL GÜNEŞ'E ŞOK EDEN TEPKİ

Ligin ilk devresinde Beşiktaş'ın en etkili isimlerinden biri olan Quaresma dün bekleneni veremedi. Portekizli yıldız 69'da oyundan alınınca sinirlendi ve eldivenlerini Şenol Güneş'in önüne fırlatarak direkt soyunma odasına gitti. Yönetici Deniz Atalay, "Futbolun içinde bunlar var" diye konuştu.