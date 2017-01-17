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Kanarya büyük favori!

Kanarya büyük favori!
İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçların oranlarını açıkladı. Fenerbahçe ile lider Başakşehir arasındaki zorlu karşılaşmada ev sahibi takım favori olarak gösterildi. Sarı-Lacivertliler'in galibiyet oranı 1.60 olurken, Başakşehir için 3.80'lik oran belirlendi.
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