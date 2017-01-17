Kanarya büyük favori!

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçların oranlarını açıkladı. Fenerbahçe ile lider Başakşehir arasındaki zorlu karşılaşmada ev sahibi takım favori olarak gösterildi. Sarı-Lacivertliler'in galibiyet oranı 1.60 olurken, Başakşehir için 3.80'lik oran belirlendi.