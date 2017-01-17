Junior Caiçara’dan 3,5 yıllık imza

Süper Lig lideri Başakşehir, Schalke04'ten transfer ettiği Brezilyalı sağ bek JuniorCaiçara ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüptesislerinde düzenlenen ve başkan vekili ÇağatayKalkancı'nın katıldığı imza töreninde,27 yaşındaki Caiçara, kendisini 3,5 yıllığınaBaşakşehir'e bağlayan sözleşmeye imza attı.
5 GOL, 31 ASİSTİ VAR Caiçara, Medipol Başakşehir'de 80 numaralı formayı giyecek. Brezilyalı futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 240 karşılaşmada toplam 5 gol attı ve 31 asist yaptı.
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