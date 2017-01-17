Junior Caiçara’dan 3,5 yıllık imza

Süper Lig lideri Başakşehir, Schalke 04'ten transfer ettiği Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen ve başkan vekili Çağatay Kalkancı'nın katıldığı imza töreninde, 27 yaşındaki Caiçara, kendisini 3,5 yıllığına Başakşehir'e bağlayan sözleşmeye imza attı.



5 GOL, 31 ASİSTİ VAR

Caiçara, Medipol Başakşehir'de 80 numaralı formayı giyecek. Brezilyalı futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 240 karşılaşmada toplam 5 gol attı ve 31 asist yaptı.