Hüseyin Kalpar’la yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'a kendi evinde yenilen Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti. Turuncu- Yeşilli ekibin yöneticilerine, istifa kararını bildiren Hüseyin Kalpar'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Aytemiz Alanyaspor, ligde geride kalan 17 hafta sonunda topladığı 18 puanla 14. sırada yer alıyor.