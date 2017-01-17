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’la yollar ayrıldı

Hüseyin Kalpar’la yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'a kendi evinde yenilen Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti. Turuncu- Yeşilli ekibin yöneticilerine, istifa kararını bildiren Hüseyin Kalpar'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Aytemiz Alanyaspor, ligde geride kalan 17 hafta sonunda topladığı 18 puanla 14. sırada yer alıyor.
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