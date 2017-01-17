Güneş’ten ilk 11’de 3 değişiklik

Güneş devre arası öncesi oynadıkları Gaziantepspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Adriano ilk 11'e dönerken, Tosic esas bölgesi olan stoper pozisyonuna geçti. Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Gaziantepspor maçında stoperde Marcelo'nun yanında oynanan Rhodolfo kadroya alınmadı. Gaziantepspor'a karşı kanatta görev yapan Cenk Tosun, Aboubakar'ın yokluğunda başkentte en ileri uçta sahaya çıktı.