Gümüşdağ: Talepleri varsa konuşuruz

Dün yayın hayatına başlayan TRT Radyo Haber'de Ahmet Fisunoğlu ile AçıkTribün'e telefonla bağlanan Başakşehir ve KulüplerBirliği Başkanı GökselGümüşdağ, önemli açıklamalarda bulundu. Göksel Gümüşdağ, Aziz Yıldırım'ın hakemlerle ilgili yaptığı konuşma hakkında "Mesele sadece Yıldırım'ın açıklamaları değil, hakemin yapacağı hatanın bir ölçüsü var. Böyle bir talepleri varsa, oturur tartışırız" ifadesini kullandı.
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