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Gökhan& korkuttu

Beşiktaş’ta Gökhan Gönül ve Ryan sakatlandı. 2 futbolcunun çok önemli bir şeyinin olmaması yüreklere su serpti

Gökhan&Babel korkuttu
Beşiktaş'ın yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Siyah-Beyazlı takım Osmanlıspor karşısında Gökhan Gönül ve Babel'in sakatlıklarıyla sarsıldı.

İYİ HABER
Karşılaşmanın 62. dakikasında Gökhan Gönül sakatlandı. Tecrübeli futbolcu kaval kemiğini tutarak kendini yere bıraktı. Gökhan Gönül'ün önemli bir şeyinin olmadığı öğrenildi. ise bileğinin döndüğünü vurgulayarak, "Neyse ki şişmedi. Durum kötü görünmüyor"
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