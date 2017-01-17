Gökhan&Babel korkuttu

Beşiktaş'ın yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Siyah-Beyazlı takım Osmanlıspor karşısında Gökhan Gönül ve Babel'in sakatlıklarıyla sarsıldı.
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Karşılaşmanın 62. dakikasında Gökhan Gönül sakatlandı. Tecrübeli futbolcu kaval kemiğini tutarak kendini yere bıraktı. Gökhan Gönül'ün önemli bir şeyinin olmadığı öğrenildi. Babel ise bileğinin döndüğünü vurgulayarak, "Neyse ki şişmedi. Durum kötü görünmüyor"
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