Yol Durumu
  1. Trabzon'da hedef Chedjou
  2. Kartal ferman yazdı

Ekici kadro dışı

Başkan Muharrem Usta ’ye “F.Bahçe ile takas olmadı. Biz de Beşiktaş ile anlaştık. Sen eğer Beşiktaş’a gitmezsen sezon sonuna kadar takıma giremezsin ”dedi. Mehmet karara yine karşı çıktı. Bordo-Mavili yönetim de Ekici’yi sezon sonuna kadar kador dışı bıraktı.

Ekici kadro dışı
Trabzonspor'da Mehmet Ekici konusunda belirsizlik sürerken Bordo-Mavili ekibin Başkanı Muharrem Usta, gurbetçi oyuncuya rest çekti. Önceki gün İstanbul'da Mehmet Ekici'yle görüşen Başkan Muharrem Usta'nın bu tavrını oyuncuya da anlattığı ve "Biz sizinle daha öncede konuştuk. Yurt dışındaki takımlar ile siz görüşecektiniz. Yurt içindeki takımlar ile de biz görüşecektik. Fenerbahçe ile takas işi olmuyor. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda Beşiktaş ile anlaşalım" dedi.

BEŞİKTAŞ'A GİTMEZSE KADRO DIŞI
Ancak oyuncunun kendisinin ve menajerinin Fenerbahçe'ye gitme konusunda ısrarcı olması üzerine Başkan Muharrem Usta'nın sert çıkarak, oyuncuya kadro dışı bırakıldığını tekrar belirtti. Ardından Bordo- Mavili yönetim bir durum değerlendirmesi yaptı. Gurbetçi oyuncu Beşiktaş ile anlaşmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak çalışacak.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar