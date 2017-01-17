Ekici kadro dışı

Trabzonspor'da Mehmet Ekici konusunda belirsizlik sürerken Bordo-Mavili ekibin Başkanı Muharrem Usta, gurbetçi oyuncuya rest çekti. Önceki gün İstanbul'da Mehmet Ekici'yle görüşen Başkan Muharrem Usta'nın bu tavrını oyuncuya da anlattığı ve "Biz sizinle daha öncede konuştuk. Yurt dışındaki takımlar ile siz görüşecektiniz. Yurt içindeki takımlar ile de biz görüşecektik. Fenerbahçe ile takas işi olmuyor. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda Beşiktaş ile anlaşalım" dedi.



BEŞİKTAŞ'A GİTMEZSE KADRO DIŞI

Ancak oyuncunun kendisinin ve menajerinin Fenerbahçe'ye gitme konusunda ısrarcı olması üzerine Başkan Muharrem Usta'nın sert çıkarak, oyuncuya kadro dışı bırakıldığını tekrar belirtti. Ardından Bordo- Mavili yönetim bir durum değerlendirmesi yaptı. Gurbetçi oyuncu Beşiktaş ile anlaşmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak çalışacak.