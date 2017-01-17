Ekici kadro dışı

Başkan Muharrem Usta Mehmet Ekici’ye “F.Bahçe ile takas olmadı. Biz de Beşiktaş ile anlaştık. Sen eğer Beşiktaş’a gitmezsen sezon sonuna kadar takıma giremezsin ”dedi. Mehmet karara yine karşı çıktı. Bordo-Mavili yönetim de Ekici’yi sezon sonuna kadar kador dışı bıraktı.
Trabzonspor'da Mehmet Ekici konusunda belirsizlik sürerken Bordo-Mavili ekibin Başkanı Muharrem Usta, gurbetçi oyuncuya rest çekti. Önceki gün İstanbul'da MehmetEkici'yle görüşen Başkan Muharrem Usta'nın bu tavrını oyuncuya da anlattığı ve "Biz sizinle daha öncede konuştuk.Yurt dışındaki takımlar ile siz görüşecektiniz. Yurtiçindeki takımlar ile de biz görüşecektik. Fenerbahçe iletakas işi olmuyor. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusundaBeşiktaş ile anlaşalım" dedi.
BEŞİKTAŞ'A GİTMEZSE KADRO DIŞI
Ancak oyuncunun kendisinin ve menajerinin Fenerbahçe'ye gitme konusunda ısrarcı olması üzerine BaşkanMuharrem Usta'nın sert çıkarak, oyuncuya kadro dışı bırakıldığını tekrar belirtti. Ardından Bordo- Mavili yönetim bir durum değerlendirmesi yaptı. Gurbetçi oyuncu Beşiktaş ile anlaşmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak çalışacak.
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