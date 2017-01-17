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Cimbom ATV ekranında

Cimbom ATV ekranında
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta maçları bugün oynanacak. E Grubu'nda yer alan Galatasaray, Elazığspor ile deplasmanda saat 19.45'te karşılaşacak. Mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray grupta 5 puanla 3. sırada yer alırken, Elazığspor 1 puanla 4. durumda bulunuyor. Kupada çıkma şansını zora sokan Galatasaray'ın iddiasını sürdürebilmesi için kazanması gerekiyor. Türkiye Kupası'nda bugün ayrıca Boluspor- Kayserispor, 24 Erzincan-Tuzlaspor, İnegölspor-Çaykur Rizespor, Konyaspor- Kızılcabölük ve Bursaspor-Akhisar Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
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