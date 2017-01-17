Bu futbolcuyu kaçırmayın

Galatasaray forvet ve stoper transferi için girişimlerine hız verdi. Podolski'nin gitmesi ya da kalması durumunda bile mutlaka bir santrfor almak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim scout ekibinin tavsiyesine uyma kararı aldı. Rodrigues'i Galatasaray'a kazandıran scout ekibi Kolombiyalı Harold Preciado için, "Mutlaka alınması gereken bir yetenek. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen şimdiden göze girdi. Hızlı ve tekniği mükemmel. Ceza sahası içinde bitirici vuruşlarda bir numara. Golün adeta kokusunu alıyor. Ayrıca hava hakimiyeti de yüksek. Bu oyuncuyu alabilirseniz çok önemli bir transfere imza atarsınız. Bu oyuncuyu ödeyeceğiniz bedelin çok daha fazlasına ilerde satabilirseniz" raporunu verdi.



KİRALANMA İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Scout ekibinin tavsiyesine uyma kararı alan Galatasaray Yönetimi, Harold Preciado icin kulübü Deportivo Cali ile görüşmelerine hız verdi. Bu oyuncunun 4 milyon Euro olan bonservis bedelini daha aşağı çekmek için girişimlerini hızlandıran Sarı-Kırmızılı yöneticilerin pazarlık üstüne pazarlık yaptığı belirlendi. Bu oyuncunun kiralanma ihtimalinin de bulunduğu ortaya çıkarken Galatasaray Yönetimi'nin bu hafta Preciado'yu kesin olarak bitireceğe öne sürüldü.