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Arda futbolu bıraktı!

İspanyol basını, milli futbolcumuzun All Star’da boy göstermesine geniş yer verdi... El Nacional gazetesi, “Arda futbolu bıraktı ve basketbola başladı” ifadesini kullandı

Arda futbolu bıraktı!
Arda Turan'ın Basketbol All-Star'da sahaya çıkması İspanyol basınında ses getirdi. Yıldız futbolcunun bir gün öncesinde Las Palmas'a karşı 90 dakika mücadele ettikten sonra ertesi gün All-Star maçında sahaya çıkması İspanyol basının da dikkatini çekti.

BASKET SAHASI VAR!
El Nacional: All- Star'da basketbol oynayabilmek için futbolu bıraktı derken oyuncunun az süre aldığı buna rağmen iyi performans gösterdiği yazıldı. Estadio Deportivo, Arda Turan'ın Las Palmas maçında 90 dakika oynadıktan ertesi gün basketbol All-Star maçında sahaya çıktığını yazdı. Basketbolla içli dışlı olan Arda Turan'ın Barcelona'daki evinde bir basketbol sahasının da bulunduğu yazıldı.

1 GOL 1 ÜÇLÜK
Sport gazetesi espri yaparak Barcelonalı futbolcunun haftayı 1 gol ve 1 üçlükle kapattığını yazarken Arda Turan'ın bu sezon bir kez daha kez hat-trick yaptığını vurgiladı.
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