Arda futbolu bıraktı!

Arda Turan'ın BasketbolAll-Star'da sahaya çıkması İspanyolbasınında ses getirdi.Yıldız futbolcunun bir gün öncesindeLas Palmas'a karşı 90 dakikamücadele ettikten sonraertesi gün All-Star maçında sahayaçıkması İspanyol basınında dikkatini çekti.
BASKET SAHASI VAR! El Nacional: Arda Turan All- Star'da basketbol oynayabilmek için futbolu bıraktı derken oyuncunun az süre aldığı buna rağmen iyi performans gösterdiği yazıldı. EstadioDeportivo, Arda Turan'ın Las Palmas maçında 90 dakika oynadıktan ertesi gün basketbol All-Star maçında sahaya çıktığını yazdı. Basketbolla içli dışlı olan Arda Turan'ın Barcelona'daki evinde bir basketbol sahasının da bulunduğu yazıldı.
1 GOL 1 ÜÇLÜK Sport gazetesi espri yaparak Barcelonalıfutbolcunun haftayı 1 gol ve 1 üçlükle kapattığınıyazarken Arda Turan'ın bu sezon bir kezdaha kez hat-trick yaptığını vurgiladı.
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