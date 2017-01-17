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Ahmet Hakan’a profesyonel imza

Trabzonspor altyapısından yetişen 18 yaşındaki Ahmet Hakan’la profesyonel sözleşme yapıldı

Ahmet Hakan’a profesyonel imza
Trabzonspor kulübü alt yapıdan genç bir yeteneği daha profesyonel yaptı. 9 yıldır Bordo-Mavili kulübün alt yapısında oynayan ve milli takımın da çeşitli kategorilerinde forma giyen Ahmet Hakan Sevinç, önceki gün profesyonel sözleşme imzaladı. Sezon başı U21 kadrosuna dahil edilen 1999 doğumlu genç sağ kanat oyuncusu Alt yapı Koordinatörü Murat Dizdar'ın huzurunda imza attı.
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