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14 sayfalık savunma

Fenerbahçe Başkanı ’ın PFDK sevki ile ilgili yaptğı ve Cumhurbaşkanlığı’na da gönderdiği 14 sayfalık savunma metni, resmi internet sitesinden yayınlandı

14 sayfalık savunma
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'na yönelik açıklamadan dolayı PFDK'ya sevkedilen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın savunması kulübün resmi internet sitesinden yayınlandı.

ÖRNEKLERLE ANLATTI!
Savnumada en çok dikkat çeken nokta, 14 sayfalık dilekçenin Futbol Federasyonu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı'na da gönderilmesi oldu... Yıldırım'ın vekili avukat Abdurrahim Erol imzasıyla gönderilen dilekçede, Fikret Orman, Muharrem Usta ve Galatasaray'ın eski, TFF'nin şimdiki yöneticisi Ali Dürüst'ün geçmiş dönemlerde MHK ve TFF aleyhindeki konuşmalarından örnekler verildi.
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