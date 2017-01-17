14 sayfalık savunma

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'na yönelik açıklamadan dolayı PFDK'ya sevkedilen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın savunması kulübün resmi internet sitesinden yayınlandı.
ÖRNEKLERLE ANLATTI!
Savnumada en çok dikkat çeken nokta, 14 sayfalık dilekçenin FutbolFederasyonu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı'na da gönderilmesi oldu... Yıldırım'ın vekili avukat AbdurrahimErol imzasıyla gönderilen dilekçede, FikretOrman, Muharrem Usta ve Galatasaray'ın eski, TFF'nin şimdiki yöneticisi AliDürüst'ün geçmiş dönemlerde MHK ve TFF aleyhindeki konuşmalarından örnekler verildi.
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