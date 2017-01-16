Yeni Ribery Garry Rodrigues

Galatasaray'ın PAOK'tan yeni transferi Garry Rodrigues ilk karşılaşmasında herkesi mest etti. Konyaspor karşılaşmasının 2. yarısında oyuna dahil olan ve galibiyeti getiren golün asistine imza atan Rodrigues, oynadığı futbolla yöneticiler arasında "Yeni Ribery" yorumlarında bulunulmasına sebep oldu. Bonservis bedeli konusunda çok eleştirildiklerini söyleyen Cim-Bom'lu yöneticiler, "Ödediğimiz bonservis çok eleştirildi ancak çok pişman olacaklar" diye konuştular.