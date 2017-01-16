Yol Durumu
  1. Kasımpaşa Akbaş’ı istedi
  2. Hemen havaya girmeyiz daha yeni başladık

Trabzon Caicedo’yu resmen istedi

Forvet arayışlarını sürdüren Espanyol’un Ekvadorlu golcüsü Caicedo için teklif yaptı. İspanyol kulübü ‘Parayı arttır’ mesajı gönderdi

Trabzon Caicedo’yu resmen istedi
Trabzonspor forvet i için görüştüğü Rodallega'ya imza attırmak için geri sayıma geçerken, bu bölge için farklı bir isimle daha temasa geçti. Bordo-mavili takım Espanyol'un takımdan ayrılmasına onay verdiği Ekvatorlu için resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. kulübünden yapılan teklifte oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için kulübüne 600 bin Euro önerildi. Ayrıca satın alma opsiyonu için de 2 Milyon Euro'luk maddenin sözleşmesine konulacağı belirtildi. Ancak birçok farklı ülkeden ve takımdan teklif alan Caicedo için yapılan bu teklifin Espanyol tarafından yeterli bulunmadığı ve teklifin arttırılması gerektiği Bordo-Mavili yönetime iletildi. Yönetim 2. bir teklifle Espanyol'un kapasını çalabilir.

ERSUN YANAL RODALLEGA İLE GÖRÜŞTÜ
Bu arada Trabzonspor Caicedo'yu Rodallega'nın alternatifi olarak düşünürken, Rodallega ile de tamaslar devam ediyor. Hugo Rodallega, teknik direktör Ersun Yanal ile görüştü. Bordo-mavili takımın Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Rodallega transferinin sonuçlandırılmasının an meselesi olduğunu ifade ederek, "Sadece Rodallega değil birçok farklı oyuncuyla da temaslarımız sürüyor" açıklamasını yaptı.
Etiketler: , ,
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar