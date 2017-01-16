Sadece Aatıf değil hepimiz suçluyuz

F.Bahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat dün geceki maçı Adanaspor ile Başakşehir arasında 1-1 biten maça benzettiğini söyledi. Advocaat, "İkinci yarıda fena değildik. İyi oynadık demiyorum ama takımımız birlikte mücadele etti. Aatıf konusunda bir kriz yok. Taraftarı anlıyorum. Skordan dolayı sadece bir oyuncuyu suçlayamayız. Hepimizin sorumluluğu var" ifadesini kullandı.