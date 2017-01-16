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Kasımpaşa Akbaş’ı istedi

Kasımpaşa M.Akbaş’ı istedi. Kararı Ersun hoca verecek

Kasımpaşa Akbaş’ı istedi
Trabzonspor'un savunma oyuncularından Mustafa Akbaş'a, Kasımpaşa'nın talip olduğu ve oyuncunun da teknik heyetin ve yönetimin onay vermesi durumunda ayrılmak istediği ifade edildi. Son kararı ise Yanal verecek.
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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