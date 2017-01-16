Kartal ferman yazdı

Bu sonuçla siyah-beyazlılar puanını 38'e yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. Osmanlıspor ise 26 puanla 6. sırada kaldı.

TALİSCA KARTAL'I ÖNE GEÇİRDİ

20. dakikada Osmanlıspor savunmasının hatası sonucu topu kapan Oğuzhan Özyakup pasını Anderson Talisca'ya verdi. Ceza yayı çizgisi üzerinden sol ayağının içiyle çok düzgün bir vuruş yapan Talisca topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

NUMAN CEZALI

Mücadelenin 55. dakikasında Numan Çürüksu, rakibi Cenk Tosun'un ayak bileğine doğru yaptığı çok sert faulden sonra sarı kart görtü ve haftaya oynanacak Antalyaspor maçında cezalı durumuna düştü.

KARCEMARSKAS PEŞ PEŞE 3 TOP ÇIKARDI!

80. dakikada Beşiktaş, Osmanlıspor kalesini ablukaya aldı. Ceza alanı içi sol çaprazında Oğuzhan Özyakup pasını içeri çevirdi ancak savunmaya çarpan top penaltı noktasının hemen solunda Anderson Talisca'nın önüne düştü. Anderson Talisca topun gelişine şutunu çekti fakat kaleci Zydrunas Karcemarskas bu şutu kurtarmayı başardı. Ceza sahası dışının sağ çaprazında dönen topu alan Tolgay Arslan sert bir şut çıkardı ancak Karcemarskas bu şutu kurtardı. Pozisyonun devamında Oğuzhan Özyakup'un derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerim Frei bekletmeden şutunu çekti ancak kaleci Zydrunas Karcemarskas bu topu da kurtarmayı başardı.

FABRİ'DEN HARİKA KURTARIŞ

88.dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye uzak mesafeden Adrien Regattin beklenmedik bir anda sert bir şut çıkardı. Fabricio zorda olsa topu kornere çelmeyi başardı.



CENK FARKI İKİYE ÇIKARDI

90+3. dakikada ceza yayının hemen solunda topu önüne alan Atiba Hutchinson pasını hemen önündeki Cenk Tosun'a gönderdi. Cenk, ceza alanı içi sol çaprazında rakiplerini ekarte ettikten sonra sağ ayağıyla şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca kazanan taraf 2-0 ile Beşiktaş oldu.

MİTROVİC YEDEK

Hırvatistan'ın Rijeka ekibinden 4 milyon 200 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen stoper Matej Mitrovic, teknik direktör Güneş tarafından ilk 11'de tercih edilmedi.

Başkent deplasmanında yedek soyunan Hırvat futbolcu, Güneş'ten görev bekledi.

ABOUBAKAR, AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Aboubakar, Osmanlıspor maçının kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta tedavisine devam edilen Ömer Şişmanoğlu ile Rhodolfo, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz, Ankara'ya getirilmedi. Atınç Nukan ise kafilede yer almasına rağmen kadroda düşünülmedi.

GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, devre arası öncesi oynadıkları Gaziantepspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Kart cezalısı olduğu için Gaziantepspor maçını tribünden izleyen Brezilyalı sol bek Adriano ilk 11'e dönerken, Tosic esas bölgesi olan stoper pozisyonuna geçti.

Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Gaziantepspor maçında stoperde Marcelo'nun yanında oynanan Rhodolfo, Osmanlıspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Gaziantepspor'a karşı kanatta görev yapan Cenk Tosun, Kamerunlu golcü Aboubakar'ın yokluğunda başkentte en ileri uçta sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel de Cenk Tosun'dan boşalan kanat pozisyonunda görev yaptı.



TALİSCA SÜPER LİG'E GOLLE DÖNDÜ

Tecrübeli teknik adam, orta sahada da Tolgay Arslan'ın yerine ilk 11'de Talisca'yı oynattı.

Başkent deplasmanında ilk 11'de şans bulan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, Süper Lig'de 80 gün sonra forma giydi.

Takımının tek golünü kaydeden Talisca sahalara golle döndü.

Gençlerbirliği ile 28 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan 9. hafta maçında ayak tarak kemiği kırılan Talisca, böylece sakatlığının ardından Süper Lig'de formasına başkent deplasmanındaki bir başka karşılaşmada kavuşmuş oldu.

Brezilyalı futbolcu, sakatlığı sonrası ilk resmi maçına Beşiktaş'ın, 27 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada çıkmıştı.

Talisca, Süper Lig'de görev aldığı 6 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

OSMANLISPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER

Ev sahibi Osmanlıspor, Beşiktaş karşısına en skorer futbolcusu Ndiaye'den yoksun çıktı.

Ligin ilk bölümünde 15 maçta görev yapan ve 5 kez rakip ağları sarsan Senegalli orta saha oyuncusu, Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için takımını yalnız bıraktı.

Ndiaye'nin yanı sıra 4 golü bulunan Musa Çağıran da kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu iki futbolcunun dışında adale ağrısı bulunan Tiago Pinto ile uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ile Tugay Kacar da bu maçta görev yapamadı.

AKÇAY'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Ndiaye, Musa Çağıran ve Pinto'nun yerine Maher, Koray Altınay ve Muhammed Bayır'ı ilk 11'de tercih etti.

Başkent ekibinin ilk 11'i Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır, Koray Altınay, Mehmet Güven, Regattin, Maher, Umar ve Webo'dan oluştu.

Öte yandan, soğuk havaya rağmen kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarındaki Beşiktaş taraftarı, takımlarını yalnız bırakmadı.

Ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde ise boşluklar göze çarptı. Osmanlıspor taraftarları, Beşiktaşlı futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı. Taraftarlar, "Teröre karşı omuz omuza." tezahüratında bulundu.