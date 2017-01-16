Kartal’da Babel krizi

Beşiktaş' ta Osmanlıspor maçı öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Deportivo'dan kaynaklı sorunlar nedeniyle Babel'in lisansının henüz çıkmadığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin maç gününe kadar bu problemi çözmeye çalıştığı ifade edilirken, Hollandalı futbolcunun oynamama ihtimali karşısında Teknik Direktör Şenol Güneş'in sol tarafa ya Kerim Frei çekeceği ya da Adriano'yu sol kanada kaydıracağı gelen bilgiler arasında.
YÖNETİM ALARMDA Babel'deki bu gelişme can sıkarken yönetimin Deportivo'dan kaynaklı sorunu çözmek için İspanyol kulübüyle temasa geçtiği ve telefon trafiği yaşandığı öğrenildi.
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