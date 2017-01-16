Kadıköy’de vurgun 7

Fenerbahçe evinde Adana ile 2-2 berabere kalarak 2. yarıya kötü bir başlangıç yaptı. 6. dakikada Adanalı Magaye'nin pasıyla buluşan Cem Özdemir'in şutunu kaleci Volkan Demirel kurtardı. 16'da Fenerbahçe, çok net bir pozisyondan yararlanamadı... Lens'in ortasında topla buluşan Fernandao'nun şutunu Itandje kontrol etti. 24'te Renan'ın güzel ara pasıyla topla buluşan Magaye Gueye, kaleci Volkan'ı çalımlayıp topu boş kaleyi yuvarladı: 0-1. 41'de Lens'in ortasında önce Skrtel sert bir şekilde vurdu ancak Itandje topu çıkardı. Dönen topta Mehmet Topal'ın şutu ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarının son dakikasında Adana, Roni'nin golüyle soyunma odasına 2-1 üstün girdi.



FENERBAHÇE ÖNEMLİ FIRSATLARI HARCADI

78'DE Martin Skrtel'in vuruşunda Koman topa eliyle müdahele etti. Hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Fernandao gole çevirdi. 88'de Salih Uçan'ın harika topuk pasıyla buluşan Van Persie'nin şutunu Itandje kornere çeldi. 90+5'te Souza'nın şutunda Itandje harika bir şekilde topu çıkardı. Bu pozisyonun devamında hakem bitiş düdüğünü çaldı.



AATIF'A BUYUK TEPKİ!

fenerbahçe'de Aatıf'a büyük tepki... Sarı- lacivertli futbolcu, maça çok kötü bir başlangıç yaptı. Adanaspor'un Gueye ile bulduğu golden önce büyük bir hata yaptı. Bu hata sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar homurdanmaya başladı. Morali bozulan Aatıf, sonrasında ise çok top kaybı yapmaya başladı. Sarı-lacivertli taraftarların tepkisi daha da çoğaldı. Advocaat da onu kenara almak zorunda kaldı. Aatıf, kenara gelirken kendisini yuhalayan taraftarlara el-kol hareketi yaptı.



FENER'DE MEHMET TOPAL ŞOKU

Sarı-Lacivertli takımın golünü atan Mehmet Topal'ın sevinci fazla uzun sürmedi. Gol sevincini yaşadıktan 1 dadika sonra sol arka adalesinden sakatlanan milli futbolcu oyundan çıkmak zorunda kaldı... Yıldız futbolcunun bugün yapılacak kontrollerden sonra durumu netlik kazanacak.



YENİ TRANSFER KARAVAYEV VASATI AŞAMADI

Fenerbahçe'nin Ukraynalı yeni transferi Karavayev, sakatlanan Mehmet Topal'ın yerine oyuna dahil oldu. Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla herkesin büyük beğenisini kazanan Karavayev, Adanaspor maçında ise beklenen düzeyde değildi. Genç oyuncu, sert Adana savunmasına takıldı.

