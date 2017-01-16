Hemen havaya girmeyiz daha yeni başladık

TRABZONSPOR Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Bursaspor maçında oyuncuların gelecek adına iyi sinyaller verdiğini ve bunu sürdürmeleri gerektiğini belirtti. Takım olma yolunda ilerleme sağladıklarını ifade eden Meriç, "Ara transferde tecrübeli oyuncuları kadromuza dahil ettik. Yeni transferler takıma bir fark kattı. Çok çalışacağız, önce takım olacağız. Bir galibiyetle havaya girmeyiz. Daha yeni başladık" diye konuştu.