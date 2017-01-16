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Hemen havaya girmeyiz daha yeni başladık

Bursa maçında çok iyi sinyaller verdiklerini söyleyen Gençağa Meriç, “Önce takım olacağız. Havaya girmeyiz. Daha yeni başladık”

Hemen havaya girmeyiz daha yeni başladık
TRABZONSPOR Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Bursaspor maçında oyuncuların gelecek adına iyi sinyaller verdiğini ve bunu sürdürmeleri gerektiğini belirtti. Takım olma yolunda ilerleme sağladıklarını ifade eden Meriç, "Ara transferde tecrübeli oyuncuları kadromuza dahil ettik. Yeni transferler takıma bir fark kattı. Çok çalışacağız, önce takım olacağız. Bir galibiyetle havaya girmeyiz. Daha yeni başladık" diye konuştu.
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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