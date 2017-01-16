Hemen havaya girmeyiz daha yeni başladık

TRABZONSPOR Kulübü Genel SekreteriGençağa Meriç, Bursaspor maçındaoyuncuların gelecek adına iyi sinyaller verdiğinive bunu sürdürmeleri gerektiğinibelirtti. Takım olma yolunda ilerleme sağladıklarınıifade eden Meriç, "Ara transferdetecrübeli oyuncuları kadromuzadahil ettik. Yeni transferler takımabir fark kattı. Çok çalışacağız, öncetakım olacağız. Bir galibiyetle havayagirmeyiz. Daha yeni başladık" diye konuştu.
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